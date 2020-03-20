واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- علقت وزارة الخارجية الأمريكية خدمات التأشيرات في جميع القنصليات والسفارات في كافة أنحاء العالم، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان، الجمعة، أن القرار يأتي "استجابة للتحديات العالمية الكبيرة المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، "ستقوم السفارات والقنصليات بإلغاء جميع المواعيد الروتينية لتأشيرات الهجرة وغير المهاجرين اعتبارًا من 20 مارس 2020"، "كلما سمحت الموارد بذلك، ستستمر السفارات والقنصليات في تقديم خدمات التأشيرة العاجلة والطارئة. ستستأنف بعثاتنا الخارجية خدمات التأشيرات الروتينية في أقرب وقت ممكن ولكنها غير قادرة على تقديم تاريخ محدد في هذا الوقت".



وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار وزارة الخارجية الأمريكية لاستشارة السفر العالمية Leve 4 التي تحث الأمريكيين على عدم السفر إلى الخارج. كما أعلنت الإدارة يوم الخميس أنها ستعلق خدمات جوازات السفر المنتظمة ولا تقدم خدمات إلا لمن يعانون من حالات طوارئ "حياة أو موت".