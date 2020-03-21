ما حقيقة تأثير فيروس كورونا على الرجال أكثر من النساء؟ بحث صيني يجيب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشر علماء من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية، في الشهر الماضي، ورقة بحثية تحلل بيانات أول 72314 شخصًا تم تشخيصهم بفيروس كورونا الجديد. يقول علماء الأوبئة إن فهم آليات تفشي الفيروس سيستغرق وقتًا طويلاً، لكن المعلومات التي نشرها العلماء الصينيون قد تعطي نظرة ثاقبة لأولئك الأكثر عرضة للفيروس.

تشير البيانات إلى أن الرجال والنساء لديهم نفس فرصة الإصابة بالفيروس تقريبًا. عندما نظر العلماء إلى 44،672 مريضًا أكدوا أنهم مصابون بالمرض، وجدوا أن هناك 106 رجال تم تشخيصهم لكل 100 امرأة.

ومع ذلك، يبدو التأثير على الرجال أسوأ، على الأقل بين أولئك الذين كانوا جزءًا من هذه الدراسة الأولية. أظهرت وفاة 2.8٪ من الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض ، ووفاة 1.7٪ فقط من النساء.

كما درس الباحثون مدى خطورة المرض بالنسبة لأولئك الذين تم تشخيصهم. الخبر السار: أكثر من 80٪ يعانون من أعراض خفيفة فقط. تم تصنيف 14٪ تقريبًا على أنها حالات شديدة، في حين تم تحديد حالة 5٪ تقريبًا على أنها حرجة.

ولكن رغم أقلية الحالات الشديدة والحرجة إلا أن النطاق الهائل للوباء يعني أن أنظمة الرعاية الصحية في العديد من البلدان قد بدأت في الانهيار. تعرضت مدينة بيرغامو بشمال إيطاليا لضربات شديدة من فيروسات تاجية وأرسلت المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة إلى أجزاء أخرى من البلاد.

يبدو أن البيانات الصينية المبكرة تظهر أيضًا أنه كلما كبر المريض في السن، زادت مخاطر الإصابة بالفيروس.

في حين أن معظم الحالات المسجلة شملت الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 69 عاماً، ارتفع معدل الوفيات مع ارتفاع أعمار المرضى.

ووفقًا للورقة البحثية، فإن الأشخاص المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 49 عامًا أو أقل، توفي حوالي 0.2٪ فقط، مقارنة بـ 14.8٪ من الذين بلغوا 80 عامًا أو أكثر.