ترامب يستخدم "الفيتو" ضد قرار "صلاحيات الحرب" مع إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استخدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حق النقض "الفيتو" ضد قرار الكونغرس الذي يحد من صلاحياته باستخدام القوة العسكرية ضد إيران ويجبره على أخذ موافقة الكونغرس قبل ذلك، والذي يعرف باسم قرار "War Powers".

ووصف ترامب هذا القرار بـ"المهين" لافتا إلى أن الإجراء "مبنى على سوء فهم للحقائق والقانون"، ومعتبرا أن هذا القانون "قدمه الديمقراطيون ضمن استراتيجية للفوز بالانتخابات التي ستجري في الـ3 من نوفمبر عبر تقسيم الحزب الجمهوري".

ويذكر أن ترامب أعلن أنه أصدر توجيها يقضي بتدمير كل القطع البحرية الإيرانية "تتحرش" بالسفن الأمريكية في البحر، وذلك في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتاريخ الـ23 من ابريل/ نيسان الماضي، حيث قال: "وجهت البحرية الأمريكية بإسقاط وتدمير أي وكل القوارب (العسكرية) الإيرانية إذا تحرشت بسفننا بالبحر".

من جهته عقب علي رضا مير يوسفي، مدير المكتب الإعلامي بالبعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، بتغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "وسط جائحة كوفيد-19، السؤال هو ماذا يفعل الجيش الأمريكي في الخليج الفارسي، 7000 ميل بعيدا عن الوطن، أثبتت إيران انها لن تخضع للترهيب والتهديد ولا أنها ستتردد بالدفاع على أراضيها من أي وكل الاعتداءات".