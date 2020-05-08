270 ألف وفاة بفيروس كورونا عالميًا.. والإصابات تقترب من 4 ملايين شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الجمعة، أكثر من 270 ألف حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الوقت الذي تقترب فيها أعداد المصابين من 4 ملايين شخص، حيث سجلت الجامعة 3 ملايين و871 ألفًا و718 إصابة في جميع أنحاء العالم.

أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 75 ألف حالة وفاة، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد المصابين في أكبر بؤر الإصابة في العالم نحو مليون و257 ألف حالة إصابة.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مداخلة هاتفية مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، الجمعة، إلى إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، وذلك بعد تقارير حول فقدان 20.5 مليون شخص لوظائفهم خلال شهر أبريل نيسان الماضي، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستوى قياسي 14.6% وهو أعلى معدل مسجل للبطالة منذ فترة الكساد الكبير في عام 1939.

وبينما تستعد ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا إلى تخفيف القيود المفروضة في تلك البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، جاءت بريطانيا في المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة من حيث أعداد الوفيات، حيث سجلت المملكة المتحدة، الجمعة، 30 ألفًا و689 حالة وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكنز، بينما وصلت أعداد المصابين إلى نحو 208 آلاف مصاب.

سجلت إيطاليا نحو 30 ألف حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، لتأتي في المركز الثالث عالميًا من حيث أعداد الوفيات، فيما وصلت أعداد الإصابات فيها إلى نحو 216 ألف حالة إصابة.

إسبانيا التي تلت إيطاليا في أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا، بأكثر من 26 ألف حالة وفاة، جاءت في المركز الثاني عالميًا في أعداد الإصابات بالمرض بأكثر من 221 ألف مصاب.

وتفوقت روسيا على كل من فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك على الرغم من تسجيلها أعداد إصابات أقل بكثير خلال الأسابيع الماضية، لكنها حققت قفزات كبيرة في أعداد المصابين حيث سجلت، الجمعة، نحو 188 ألف إصابة.