الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيًا ينتمي إلى داعش: كان يخطط لهجوم إرهابي

مدريد، إسبانيا (CNN)-- اعتقلت الشرطة الإسبانية، رجلا مغربيا في مدينة برشلونة للاشتباه في تحضيره لهجوم إرهابي، وفقا لبيان صدر صباح الجمعة.

وقال البيان، إن المشتبه به، "ذئب منفرد" محتمل، كان من أتباع تنظيم الدولة الإسلامية داعش خلال السنوات الأربع الماضية، لكن اشتبه في تخطيطه لعمل إرهابي خلال الشهرين الماضيين.

ويطلق على أعضاء تنظيم داعش الذين يخططون بمفردهم لأعمال إرهابية، "الذئاب المنفردة"، في إشارة إلى عدم ارتباطهم بمجموعات أخرى في التنظيم، كما أنها تخطط للعمليات الإرهابية بمفردها.

وأضاف البيان، أن قوات الأمن الإسبانية، عملت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وقوات الأمن المغربية لمتابعة المشتبه فيه، قبل أن تنفذ الشرطة الإسبانية الاعتقال.

وبحسب بيان الشرطة الإسبانية، فإن المشتبه به انتهك حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 14 مارس آذار الماضي، في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وتجول في برشلونة "ربما كان يستطلع أهداف هجومه"، على حد وصف البيان.

وأوضحت الشرطة الإسبانية، أن المشتبه به، عبر عن دعمه لداعش وكراهيته للغرب في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.