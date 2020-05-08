أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ​بث تلفزيون فنزويلا الحكومي "في تي في" مقطع فيديو للأمريكي أيرن بيري، الخميس، الذي تتهمه بمحاولة تدبير انقلاب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

​وبيري واحد من جنديين سابقين من القوات الخاصة الأمريكية تقول فنزويلا إنهما أُلقي القبض عليهما، يوم الاثنين، في ما وصفه الرئيس المُحاصر نيكولاس مادورو بأنه محاولة انقلاب ضد حكومته.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم تعديله بشدة، بيري يتحدث إلى الكاميرا، ويجيب على أسئلة باللغة الإنجليزية من شخص وراء الكاميرا.

وعرض مادورو يوم الأربعاء مقطعًا مشابهًا لوقا دينمان، المواطن الأمريكي الآخر المحتجز حاليًا في فنزويلا.

وفي مؤتمر صحفي افتراضي في كاراكاس، الأربعاء، قال مادورو إن الرجلين سيحصلان على محاكمة عادلة وأن مكتب المدعي العام الفنزويلي مسؤول الآن عن المعتقلين.

ولا يوجد ما يشير إلى أن أيًا من الأمريكيين كان لديه ممثل قانوني أثناء الاستجواب. ولا يمكن لـ CNN التحقق من الإكراه الذي قد يكون واجهه الرجلان وقت تسجيل البث.

وقال وزير الاتصالات الفنزويلي، خورخي رودريغيز، إن "شهادة" الأمريكيين ساعدت التحقيق الجاري على التقدم بسرعة، زاعمًا أن تورط "إدارة ترامب في الأعمال العنيفة الدنيئة التي ارتكبت في فنزويلا واضح تمامًا".

وتنفي إدارة ترامب أي تورط في محاولة الانقلاب المزعومة.

وعرضت تليفزيون فنزويلا مقاطع فيديو مُماثلة للمحتجزين في وقت سابق، وهي ممارسة انتقدها مدافعون عن حقوق الإنسان.