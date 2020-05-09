كيف أثرت جائحة كورونا على كادر التمريض حول العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذر المجلس الدولي للعاملين في قطاع التمريض (ICN) من ارتفاع عدد الإصابات والوفاة للعاملين في المجال الصحي، باحتمالية إصابة ما لا يقل عن 90 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية بفيروس كورونا، كسبب رئيسي لاستمرارية النقص في معدات الحماية الطبية ووفاة أكثر من 260 ممرض أو ممرضة جراء إصابتهم بفيروس كورونا حول العالم.

بحسب منظمة الأمم المتحدة يبلغ إجمالي عدد الممرضين حول العالم 28 مليونا، ولكن لا يزال هناك نقص بحوالي 5.9 مليون ممرض و ممرضة، وبين عامي 2013 و 2018 زادت أعداد العاملين في مجال التمريض بنسبة 4.7 مليون مع وجود أكبر الثغرات في أفريقيا وجنوب شرق آسيا ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بالإضافة إلى بعض أجزاء من أمريكا اللاتينية.