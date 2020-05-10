ضحايا بعد نشوب حريق في مستشفى لعلاج فيروس كورونا في موسكو

كورونا يجتاح روسيا ويسجل أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اندلع حريق مساء السبت في مستشفى لعلاج فيروس كورونا، في العاصمة الروسية، موسكو، مساء السبت، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، وفقا لما ذكرته وكالات أنباء روسية رسمية.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين: "تم إخماد الحريق على الفور"، وأضاف قائلا: "أُجلي المرضى جميعا وسيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى".

وتابع سوبيانين قائلا: "لسوء الحظ، وقع بعض الضحايا وفقا للمعلومات الأولية، توفي أحد المرضى، أعرب عن التعازي لعائلته وأصدقائه".

وأكد عمدة موسكو أن التحقيقات تجري لمعرفة أسباب الحريق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية، وقال مستندا إلى المعلومات الأولية إ، الحريق اندلع في وحدة العناية المركزة بسبب عطل أصاب المعدات الطبية، وأشار إلى أن 5 مرضى أُنقذوا من الحريق.