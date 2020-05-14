نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—حذر الدكتور ريك برايت، المدير المعزول لهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم أو ما يُعرف بأ"BARDA"، المسؤول عن تطوير إجراءات مضادة طبية، مما وصفه بـ"الشتاء الأكثر ظلمة بالتاريخ الأمريكي المعاصر" دون رد للتعامل مع فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في وثيقة حصلت عليها CNN من الملخص الذي من المفترض أن يقدمه الدكتور برايت في جلسة استماع أمام الكونغرس الأمريكي حول طريقة تعامل الإدارة الحالية مع انتشار الجائحة، حيث يقول فيها: "نافذة الفرصة أمام تضيق، إذا فشلنا في تطوير رد منسق على الصعيد الوطني يستند على العلم فإني أخشى أن الجائحة ستسوء أكثر وعلى فترة زمنية أطول ما سيتسبب بأعداد وفيات وإصابات غير معهودة.."

وتابع برايت وفقا للوثيقة: "دون تخطيط واضح وتطبيق للخطوات التي ألقيت أنا وخبراء آخرون الضوء عليها، فإن شتاء العام 2020 سيكون الأكثر ظلمة في التاريخ الأمريكي المعاصر".

وأضاف: "الفيروس موجود هناك بالخارج وفي كل مكان نحتاج للتمكن من إيجاده وعزله ووقفه عن إصابة المزيد من الأشخاص.. نحن بحاجة إلى لمعدات فحص دقيقة وسريعة وسهلة الاستعمال ومنخفضة التكلفة ومتوفرة لجميع من يريد استخدامها".