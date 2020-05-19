دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غادر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوتسين، الثلاثاء، المستشفى بعد أن تلقى الرعاية اللازمة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وكالة أنباء روسية رسمية عدة عن خروج ميشوستين من المستشفى الثلاثاء وعودته ليتولى مسؤولياته كرئيس للحكومة في لروسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الحكومية، نوفوستي، على لسان السكرتير الإعلامي لرئيس الوزراء الروسي، قوله إن ميشوستين أجرى اجتماعا عن بعد ويحضر لآخر مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأجرى بوتين على مدار الفترة الماضية اجتماعات مع أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الحكومة الروسية.