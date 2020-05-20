واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الباحث الأمريكي من أصل مغربي، منصف السلاوي، المُعين حديثاً من ترامب كمستشار لجهود إيجاد لقاح سريعا لفيروس كورونا المستجد، سيتبرع بأرباح أسهمه في شركة "موديرنا"، التي ارتفعت فجأة، لأبحاث السرطان.

وساهمت الأنباء الواعدة حول إيجاد لقاح لفيروس كورونا من قبل شركة "موديرنا" للتكنولوجيا الحيوية في ارتفاع قيمة أسهمها بقوة، منذ الإثنين الماضي، وهي نعمة محتملة لعضو مجلس إدارتها السابق منصف السلاوي، الذي جرى تعيينه الجمعة الماضية ككبير العلماء لمبادرة ترامب لإيجاد لقاح سريعا لكورونا، وأثارت هذه الأرباح تعليقات حول احتمالية تضارب المصالح.

وتنحى السلاوي من منصبه في مجلس إدارة شركة "موديرنا" بعد أن اختاره الرئيس الأمريكي لقيادة جهود تطوير لقاح لكورنا والعمل على توفير كميات كبيرة من لقاح آمن وفعال للأمريكيين بحلول يناير/ كانون الثاني المقبل.

لكن بيانات صدرت عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أظهرت أن السلاوي يملك خيارات أسهم في شركة "موديرنا" كانت تساوي الملايين، حتى قبل أن يرتفع سعرها بشكل كبير يوم الإثنين الماضي مع بداية أسبوع التداولات في سوق الأسهم الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الأمريكية كايتلين أوكلي إن السلاوي يقوم بتصفية أملاكه في شركة "موديرنا"، وإنه تعهد بالتبرع لدعم أبحاث السرطان بجميع القيم الإضافية التي ربحتها أسهمه بـ"موديرنا" منذ مساء الخميس 14 مايو، قبيل إعلان منصبه الجديد، إلى وقت بيع أسهمه.