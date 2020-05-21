إيطاليا تعيد فتح جميع مطاراتها اعتبارًا من 3 يونيو المقبل

روما، إيطاليا (CNN)-- أعلنت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميكيلي، الأربعاء، خلال جلسة برلمانية، أن بلادها ستبدأ في إعادة فتح جميع مطاراتها اعتبارا من 3 يونيو حزيران المقبل.

وقالت الوزيرة، إنه "سيكون من الممكن المضي قدما في إعادة فتح جميع المطارات، ابتداء من 3 يونيو حزيران، عندما يُسمح بالنقل مرة أخرى"، مشيرة إلى أن القيود الإقليمية والدولية الحالية، والمفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا، ستنتهي أيضًا في وسائل النقل العام داخل البلاد.

وعلقت إيطاليا الرحلات الجوية في جميع المطارات الإيطالية الرئيسية في 14 مارس آذار الماضي، باستثناء الرحلات الأساسية، وأوضحت الوزيرة أنه تم السماح لمطاري شيامبينو وفلورنسا في روما بإعادة فتح أبوابهما في 4 مايو أيار الجاري، لكن محور ميلانو ظل مغلقًا بسبب نقص الحركة الجوية.

وبدأت السلطات الإيطالية تخفيف القيود التي كانت مفروضة في عموم البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الوقت الذي تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات والوفيات نتيجة الإصابة بالمرض.

وسجلت إيطاليا، الأربعاء، 2377 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 161 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 32 ألفًا و330 حالة وفاة منذ تفشي المرض في فبراير شباط الماضي وحتى الآن.