تحطم طائرة ركاب باكستانية بعد سقوطها فوق أحد الأحياء السكنية في كراتشي

إسلام أباد، باكستان (CNN)-- تحطمت طائرة الخطوط الجوية الباكستانية بالقرب من مطار مدينة كراتشي الباكستانية، الجمعة.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران عبد الله خان لـCNN، إن الطائرة التي كانت تقل أكثر من 100 شخص، تحطمت بسبب عطل فني، وذلك بحسب مكالمة مع قائد الطائرة قبل تحطمها، والذي أكد أنه يعاني من مشكلات فنية.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن صدمته وتعازيه لأسر ضحايا الطائرة، وكتب في تغريدة له على تويتر، الجمعة، "صدمت وحزنت على تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية. أنا على اتصال مع الرئيس التنفيذي لشركة PIA أرشد مالك، الذي غادر إلى كراتشي مع فرق الإنقاذ والإغاثة على الأرض لأن هذه هي الأولوية الآن. سيتم إجراء تحقيق فوري. الصلوات والتعازي لأسر المتوفين".

وأرسل الجيش الباكستاني طائرات هليكوبتر لتقييم الأضرار والمشاركة في جهود الإنقاذ بينما يتم نشر فرق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية على الأرض، حسبما ذكر الجيش الباكستاني يوم الجمعة.

وتم نقل 5 ناجين من الحادث إلى المستشفيات في مدينة كراتشي الباكستانية، عقب حادث تحطم الطائرة، فيما تم انتشال جثث 10 أشخاص من ضحايا الحادث، وفقا لمسؤول من وزارة الصحة في باكستان.