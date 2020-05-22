مصادر لـCNN: بومبيو أمر بإيجاد مبرر لتسريع صفقة أسلحة للسعودية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دفع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مسؤولين بالوزارة إلى إيجاد طريقة لتبرير "حالة الطوارئ"، التي قرر استخدامها من أجل تسريع صفقة بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي، وفقا لما أكده 4 مصادر في تصريحات لـCNN.

وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية، لـCNN: ""يبدو أنه كانت لديهم خطة لعب وكانوا يبحثون عن مبرر"، مضيفا أنهم أبلغوا مكتب المفتش العام بالوزارة بما حدث كجزء من التحقيق في تحركات بومبيو لتسريع صفقة الأسلحة. وتابع بالقول إن "السلوك كان ترامبيا للغاية".

وأوضحت المصادر أن طلب بومبيو يعني أن مسؤولي وزارة الخارجية اضطروا إلى تهيئة الوضع لتقديم مبرر لقرار تم اتخاذه بطريقة غير تقليدية. وأصبح التحقيق في ضغط بومبيو من أجل تسريع صفقة الأسلحة السعودية تحت الأضواء بعدما أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفتش وزارة الخارجية ستيف لينيك بناء على طلب من بومبيو الأسبوع الماضي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنغل إنه يعتقد أن التحقيق قد يكون أحد أسباب إقالة لينيك. بينما قال بومبيو إن أي ادعاءات بأن توصيته بطرد لينيك كانت انتقامية "باطلة تماما".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية: "يبدو أن إدارة ترامب كانت عازمة على تجاوز أزمة خاشقجي"، مشيرا إلى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي والخلاف بين الكونغرس وإدارة ترامب حول طريقة الرد على السعودية. وأضاف أن رسالة إدارة ترامب "كانت أنه يجب المضي قدما، وتقديم الدعم".