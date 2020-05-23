نجاة شخصين وانتشال 97 جثة من حادث سقوط الطائرة الباكستانية

"فقدنا محركًا".. آخر ما قاله قائد الطائرة الباكستانية قبل تحطمها

إسلام أباد، باكستان (CNN)-- أعلنت السلطات الصحية في إقليم السند الباكستاني، السبت، عن نجاة شخصين من حادث الطائرة الباكستانية التي سقطت، الجمعة، في كراتشي إثر عطل في محركها بحسب المؤشرات الأولية.

وقالت وزارة الصحة في إقليم السند إنه تم انتشال 97 جثة من وسط حطام الطائرة التي سقطت في كراتشي، عاصمة الإقليم، وعلى متنها 99 شخصا.

وكانت وزارة الطيران الباكستانية أعلنت في بيانات أولية فور سقوط الطائرة أنها كانت تحمل 99 راكبا و8 من أفراد الطاقم بإجمالي 107 أشخاص، لكن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الباكستانية أرشاد مالك أعلن في وقت لاحق أن إجمالي عدد الركاب والطاقم 99 شخصا.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران عبدالله خان إن الطائرة تحطمت بسبب عطل فني، وأظهر تسجيل صوتي أن آخر ما قاله قائد الطائرة لبرج المراقبة كان "لقد فقدنا محركا" طالبا النجدة قبيل سقوط الطائرة.