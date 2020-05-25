إنفوغرافيك..آثار ومخاطر تفشي فيروس كورونا في أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توقعت منظمة الصحة العالمية إصابة ما بين 29 مليونًا إلى 44 مليون شخص في قارة أفريقيا في العام الأول من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت المنظمة إلى أن ما يصل إلى 5.5 مليون شخص من هؤلاء المصابين سيحتاجون إلى العلاج في المستشفيات، وهو رقم من شأنه أن يربك القدرة الطبية لمعظم دول قارة أفريقيا.

وبدورها تعمل البلدان الأفريقية على تكثيف الإجراءات والتدابير اللازمة لاحتواء الفيروس، في محاولة لتطبيق الدروس المستفادة في البلدان المتضررة سابقاً من وباء نقص المناعة البشرية والإيبولا في عام 2014.

ولكن على الرغم من هذه الجهود إلا أن هنالك العديد من الفجوات في قطاع الرعاية الصحية العامة. فعلى سبيل المثال وفقاً لمسح أجرته منظمة الصحة العالمية في مارس في 47 دولة أفريقية، وجدت بأن هناك معدل 9 أسرة وحدة عناية مركزة لكل مليون شخص. وهو معدل غير كافي على الإطلاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا في قارة أفريقيا.

ووفقاً للموجز السياسي للأمين العام حول الوضع في أفريقيا, من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأفريقي بنسبة 2.6 % في أسوأ الحالات. وبالتالي فقدان الملايين لوظائفهم، وبالتالي دفع ملايين الأشخاص نحو الفقر.