أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه ليس لديه مخطط لعودة القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول عيد الشكر، في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، بل يأمل في إخراجها "في أقرب وقت ممكن".

وسُئل ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض عما إذا كان يخطط لعودة القوات من أفغانستان بحلول عيد الشكر وعما إذا كان البنتاغون يعد خططًا لعودتها.

وأوضح ترامب: "نحن في الحقيقة لا نتصرف كجنود، نحن نعمل كشرطة ولم نرسل هناك لنكون رجال شرطة، لكننا موجودون منذ 19 عامًا، نعم، أعتقد أن هذا كافٍ، ويفهمون ذلك.. نجري محادثات إيجابية للغاية. نريد إعادة جنودنا إلى الوطن".

وأضاف: "نحن لا نتحدث فقط عن ذلك... نحن نتحدث عن دول أخرى أيضًا".

وعندما واصل أحد الصحفيين سؤاله عما إذا كان يوم عيد الشكر سيكون موعدًا للخروج الأمريكي من أفغانستان، قال ترامب: "لا. ليس لدي مخطط، ولكن بأسرع ما يمكن، في خلال فترة زمنية".