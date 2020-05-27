دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وضعت شبكة تويتر مُلصقا على تغريدتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تصويت الناخبين عبر البريد، باعتبارها "مُضللة".

ويأتي هذا الإجراء بعد سنوات من انتقادات لشبكات التواصل الاجتماعي حول سماحها للرئيس الأمريكي بالترويج للمعلومات الخاطئة دون رادع.

وفي تغريدتيه، زعم ترامب أن بطاقات الاقتراع عبر صناديق البريد "احتيالية".

بينما وضعت شبكة تويتر مُلصقا أسفل التغريدتين يقول "احصل على الحقائق حول بطاقات الاقتراع بالبريد"، وعند الضغط عليه يتم إحالة المستخدمين إلى تقارير إخبارية حول ادعاء ترامب غير المدعوم بالأدلة.

ومع سرعة تحرك تويتر تجاه ما كتبه ترامب في حسابه، أثار ذلك غضب الرئيس الأمريكي وأنصاره.

واتهم ترامب تويتر بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. وانتقد قيامه بإحالة المستخدمين لتقرير منشورة عبر وسائل إعلام أمريكية، بينها CNN وواشنطن بوست، التي اعتاد وصفها بأنها تبث "أخبار كاذبة".

وفي وقت سابق، تعرض تويتر لانتقادات شديدة بسبب سماحه لقادة العالم بترويج معلومات غير صحيحة، إلا أنه مع تفشي وباء كورونا اتخذ نهجًا جديدًا..

وفي مارس أذار الماضي، أزال تويتر تغريدات للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحجة أن التغريدات حول كسر أوامر التباعد الاجتماعي والترويج لأدوية خاطئة تنطوي على احتمالية الضرر التي تميزها.