منظمة الصحة العالمية تحذر من "زيادات سريعة" في إصابات كورونا بأفريقيا

"لا توجد طريقة لوقف انتشاره".. خبراء الصحة يتوقعون أن تكون أفريقيا المنطقة الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا المستجد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا من "زيادة سريعة" في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في القارة الأفريقية، التي تعاني من تدني مستوى الخدمات الصحية.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، في مؤتمر صحفي، الخميس، "لقد استغرق الأمر 36 يومًا للوصول إلى 1000 حالة تم الإبلاغ عنها، ثم 62 يومًا للانتقال إلى 100 ألف حالة. نحن الآن فوق 100 ألف حالة إصابة بقليل".

وأضاف مويتي، أنه "خلال الأسبوعين الماضيين، تضاعفت الحالات المبلغ عنها 3 مرات في 5 دول أفريقية، وتضاعفت في 10 دول"، مشيرًا إلى أن معظم البلدان لا يزال لديها أقل من 1000 حالة إصابة بفيروس كورونا، تم الإبلاغ عنها.

وأوضح مويتي، أن "الحكومات في كل دولة تعمل ليل نهار من أجل شراء وتجديد الإمدادات والمعدات الأساسية"، مضيفاً أن ذلك "يظل أحد أكبر التحديات التي تواجه الاستجابة لانتشار فيروس كورونا".

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، أنه "بفضل تنفيذ تدابير الصحة العامة والاجتماعية، التي تفرضها حكومات القارة الأفريقية، تظل الحالات في أفريقيا أقل مما هي عليه في بعض أجزاء أخرى من العالم. ومع ذلك، نحن لا نخذل حذرنا ولا يمكن أن نكون راضين".

وعلى الرغم من تدني الأوضاع الصحية في دول قارة أفريقيا، إلا انها تعد أقل قارات العالم تضررًا من انتشار فيروس كورونا، الذي تتركز أكبر بؤر الإصابة به في الولايات المتحدة وأوروبا.