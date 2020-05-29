دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اندلعت مواجهات لليوم الثالث على التوالي بين قوات الأمن والمحتجين الغاضبين، بعد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، والذي دهس شرطي أبيض رقبته خلال محاولة احتجازه.

واعتقلت السلطات الأمريكية ضابط الشرطة المتورط في مقتل جورج فلويد، وذلك بعد طرده، بالإضافة إلى 3 آخرين كانوا معه في الواقعة التي تم تسجيلها في مقطع فيديو، شهد تداولًا واسعًا على شبكة الإنترنت.

ويظهر في الفيديو، جورج فلويد، وهو يصرخ بأنه لا يستطيع التنفس، فيما استمر ضابط الشرطة في الضغط بركبته على رقبة فلويد.

وتم نشر عدد كبير من قوات الحرس الوطني التابعة للجيش الأمريكي، في مناطق عدة من مدينة مينابوليس للمساعدة في احتواء الاشتباكات وأعمال العنف التي تشهدها المدينة منذ 3 أيام.