أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وقع حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، تيم والتز، أمرًا تنفيذيًا، الخميس، بتفعيل الحرس الوطني في مينيسوتا، فيما أُعلنت حالة الطوارىء في مدينة مينابوليس، بعد اندلاع احتجاجات ومظاهرات ضد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول أفريقي، على يد شرطي.

وأثارت وفاة فلويد هذا الأسبوع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعد أظهر فيديو الرجل الأسود، البالغ من العمر 46 عامًا، مقيد اليدين على الأرض، قائلاً: "لا أستطيع التنفس"، بينما يمسكه ضابط شرطة وركبته على رقبته. وقد أُعلن عن وفاته بعدها بوقت قصير في مستشفى قريب، بحسب السلطات.

وتم طرد جميع الضباط الأربعة الضالعين في الحادث من قسم شرطة مينيابوليس، لكن ذلك لم يوقف مواجهتهم تهم جنائية.

والخميس، أعلن جاكوب فراي، عمدة مينابوليس، حالة طوارئ المحلية لمدة 72 ساعة، بسبب الاضطرابات في المدينة ، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

وقال فراي، في بيانه، إن المدينة طلبت المساعدة من الدولة، بما في ذلك تفويض الحرس الوطني، لمساعدة السلطات المحلية في "استعادة الأمن والهدوء بسبب الاضطرابات المدنية"، بعد مقتل جورج فلويد.

من جانبها، دعت المدعية العامة الأمريكية لمقاطعة مينيسوتا، إيريكا ماكدونالد، إلى سلمية الاحتجاجات ووقف المظاهرات المُدمرة.

وليل الأربعاء، تحول اليوم الثاني من الاحتجاجات في مينيابوليس إلى أعمال الشغب والنهب جنوب وسط المدينة، حيث حطم محتجون متاجر وأضرموا النار في الأعمال التجارية والمباني الأخرى.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يشعر "بسوء شديد" لما حدث لفلويد، لكنه قال إنه لم يتحدث بعد مع عائلته.

وقال ترامب عن لقطات وفاة فلويد على أيدي ضباط شرطة مينيابوليس: "هذا مشهد صادم للغاية... لقد رأيته الليلة الماضية ولم يعجبني".

وأشار ترامب إلى أن السلطات الفيدرالية "ستلقي نظرة قوية للغاية" على ما حدث، لكنه رفض القول ما إذا كان يعتقد أن الضباط المتورطين يجب أن يتهموا بالقتل.

وفي سياق متصل، كشف قسم شرطة مينابوليس أن الضابط السابق ديريك تشوفين، الذي شُوهد في مقطع فيديو وهو يضع ركبته على رقبة فلويد، كان قد قُدمت ضده 18 شكوى مُسبقة ضده إلى الشؤون الداخلية للقسم.

أثار مقتل فلويد والفيديو بالحادث غضبًا واسعًا واحتجاجات مدمرة ودعوات للضباط المتورطين لمواجهة اتهامات جنائية.

لم يتم إغلاق سوى اثنتين من 18 شكوى ضد تشوفين بالانضباط ، وفقًا لملخص عام للشؤون الداخلية في MPD. في كلتا الحالتين ، أشار عمود "الانضباط الصادر" إلى إصدار خطاب تأنيب رداً.

لم يكن تشوفين الضابط الوحيد في المشهد في ذلك اليوم الذي لديه تاريخ من الشكاوى ضده.

قدم الضابط السابق تو ثاو ست شكاوى أمام الشؤون الداخلية ، واحدة منها ما زالت مفتوحة ، وفقا للملخص العام الذي نشر يوم الخميس. وقد أغلقت الشكاوى الخمس الأخرى دون انضباط.

ولم يكن لدى الضابطين الآخرين المعنيين أي شكاوى ضدهما ، وفقًا للشؤون الداخلية في وزارة الدفاع.

تواصلت CNN مع المحامين الذين يمثلون الضباط للتعليق.