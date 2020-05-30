أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تحطمت نوافذ العديد من سيارات الشرطة قرب المقر الرئيسي لـCNN في أتلانتا بولاية جوروجيا، تزامنا مع مظاهرات ضد مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد شرطي.

وأظهرت لقطات حية لـCNN لحظة اندلاع النار في سيارة قرب مبنى CNN، فيما وصف مراسل الشبكة نيك فالنسيا المشهد على الأرض، قائلا إن 7 متظاهرين على الأقل ألقي القبض عليهم.

وأشار فالنسيا إلى أن بعض المحتجون رموا بعض الأغراض تجاه مبنى CNN، فيما كان هناك كثيف لقوات الشرطة.

وقال إنه تم اخماد حريق السيارة خارج مركز CNN في وقت لاحق.

وتشهد العديد من المدن الأمريكية، الجمعة، احتجاجات بسبب مقتل جورج فلويد في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مفوض إدارة ولاية مينيسوتا للسلامة العامة، القبض على الشرطي المسؤول عن مقتل جورج فلويد، واحتجازه. ووُجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

وتسبب الحادث، الذي تم تصويره في مقطع فيديو، شهد انتشارًا واسعًا على شبكة الإنترنت، في اشتباكات وأعمال عنف في مدينة مينابوليس، الأمر الذي دفع إلى نشر قوات من الحرس الوطني لمساعدة الشرطة المحلية في احتواء الاشتباكات وأعمال العنف والحرائق.

وتحولت الاحتجاجات التي بدأت منذ 3 أيام، إلى أعمال عنف شملت أنحاء عدة من ولاية مينيسوتا الأمريكية، بعد مقتل جورج فلويد.