أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قدمت زوجة الشرطي الذي قتل الشاب الأسود، جورج فلويد، دعوى إنهاء زواج ضد زوجها نظرا لغضبها بسبب مقتل الثاني على يد ديريك شاوفين.

وأكد محامي، كيلي شاوفين، أنها رفعت دعوى لإنهاء زواجها من الشرطي السابق في شرطة مينيابوليس، اعتراضا على مقتل فلويد على يد زوجها، حسبما جاء في بيان لعائلتها.

وقال محامي العائلة إن كيلي شاوفين ساخطة جدا على مقتل فلويد وتعبر عن تعاطفها مع عائلته وأحبته وجميع المتأثرين بهذا المصاب، حسبما جاء في البيان.

ولفت المحامي في البيان إلى عدم وجود أولاد لدى كيلي من زوجها الحالي، وأشار إلى أنها تطالب الجميع بأن يمنحوا الأمان والخصوصية لأبنائها من زواج سابق ووالديها وعائلتها الكبيرة خلال هذه الأوقات الصعبة.

وكان قد فجر مقتل فلويد على يد شاوفين احتجاجات واسعة في العديد من الولايات الأمريكية، وصلت إحداها إلى محيط البيت الأبيض وحدث اشتباك بين المحتجين وقوات الخدمة السرية.