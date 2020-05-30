أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – انطلق صاروخ ومركبة فضاء تابعتين لـ"سبيس إكس"، السبت، إلى محطة الفضاء الدولية حاملين رائدين أمريكيين ليكونا أول إنسانيين يغادران الأرض نحو الفضاء من التراب الأمريكي منذ 9 سنوات تقريبا.

واستضاف مركز "كينيدي" للفضاء عملية إطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة التي كان على متنها كل من الرائد روبيرت بينكين البالغ من العمر 49 عاما ونظيره دوغلاس هورلي البالغ من العمر 53 عاما.

وسيقضي الرائدان 19 ساعة على متن كبسولة سبيس إكس "Crew Dragon" قبل أن تشق طريقها نحو محطة الفضاء الدولية.

ومن المتوقع أن تصل المركبة إلى محطة الفضاء الدولية الأحد في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت شرق أمريكا.

وكللت هذه العملية بالنجاح بعد أن فشلت سابقتها التي أُقيمت في 27 ماوي/أيار بسبب كثافة الغيوم ومخاطر تتعلق بالضوء.