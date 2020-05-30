أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن مناصريه يحبون "أصحاب البشرة السوداء"، مؤكدا أنه لا يعرف ما إذا كان سيشهد محيط البيت الأبيض احتجاجات لليوم الثاني على التوالي.

وقال ترامب خلال حديث للصحفيين في البيت الأبيض إنه لا يعرف ما إذا كان سيشهد محيط البيت مظاهرات السبت، وذلك رغم أنه كان قد أكد في إحدى تغريداته أن ليلة الجمعة كانت "ليلة لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وأشار ترامب إلى أن مناصريه يحبون أصحاب البشرة السوداء قائلا: "بالمناسبة نحن نحب الأمريكيين من أصول أفريقية، MAGA (مناصريه) يحبون السود"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "سمعت أن الـMAGA كانوا يريدون أن يكونوا هناك (في المظاهرات) الكثير منهم كان من المفترض أن يذهب إلى هناك، لا أدري إذا كان ذلك حقيقيا أو لا"، حسب قوله.

وكان قد وصف ترامب المتظاهرين بأنهم "مجموعات منظمة" وهددهم بالكلاب الشرسة والأسلحة الخطرة في حال تجاوزوا سور البيت الأبيض مشيرا إلى أنهم لم يتظاهروا من أجل جورج فلويد بل لخلق مشاكل.