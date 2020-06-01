تبلغ من العمر 94 عاما.. ظهور جديد لملكة بريطانيا على صهوة خيل

لندن، بريطانيا (CNN) – امتطت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 94 عاما، حصانا، في منطقة وندسور غرب العاصمة لندن، في أول ظهور لها منذ الكلمة التي وجهتها للشعب بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وارتدت الملكة معطفا أخضر وغطاء رأس متعدد الألوان بينما كانت تقود الحصان في حديقة قصر وندسور أثناء عطلة نهاية الأسبوع.

وعُرفت الملكة إليزابيث بحبها للفروسية منذ زمن طويل بما في ذلك ركوب الخيل وقد نُشرت لها صور عدة خلال العقود الماضية بينما امتطت الخيل.

وكانت قد وجهت ملكة بريطانيا كلمة متلفزة للشعب في الذكرى الـ75 لما يُعرف بـ"يوم النصر في أوروبا" والذي يرتبط بالحرب العالمية الثانية، شبهت فيها رد فعل الشعب البريطاني تجاه جائحة كورونا بجهود الجنود البريطانيين في تلك الحرب.

ووجهت إليزابيث الثانية كلمة أخرى للشعب في إبريل، دعت فيها إلى التوحد بمواجهة الجائحة.