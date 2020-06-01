شقيق فلويد من مكان مقتل جورج: التخريب لن يعيد أخي حيا أبدا

فيديو جديد من كاميرا مراقبة يظهر لحظات ما قبل تثبيت جورج فلويد على الأرض

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – طالب شقيق الشاب الأسود جورج فلويد الذي أشعل مقتله احتجاجات واسعة في عشرات المدن الأمريكية، المتظاهرين بالالتزام بسلمية الاحتجاج الإثنين.

وسافر تيرينيس فلويد من بروكلين إلى مينيابوليس حيث قُتل شقيقه خنقا بركبة ضابط شرطة وطالب المتظاهرين بوقف الاحتجاجات الهدامة أو الأعمال التخريبية.

وقال فلويد: "أنا لست هنا لأفجر الموقف أو لأخرب مجتمعي، ماذا تفعلون أنتم"، وصرخ بجمع من المتظاهرين الذين تجمهروا في الموقع: "هذا لن يعيد أخي مجددا"، على حد تعبيره.

وأكد شقيق الشاب الأمريكي الذي أشعل مقتله احتجاجات واسعة وعنيفة أحيانا في بعض المدن والولايات الأمريكية، أن عائلته تعيش بـ"سلام" و"تخاف الله".

وشدد تيرينس فلويد على أن شقيقه انتقل إلى مينيابوليس من هيوستن وأحب المجتمع في المدينة الأولى، وختم قائلا: "هو لا يريدكم أن تفعلوا ذلك"، على حد قوله.