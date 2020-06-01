ما هي الدول الأعلى في عدد الإصابات بكورونا في مارس وإبريل ومايو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا ليتجاوز الستة ملايين حالة إصابة حول العالم وذلك بحسب إحصاءات جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

وبحسب الرسم البياني أعلاه الذي يظهر مجموع عدد الإصابات والوفيات حول العالم فهناك ارتفاع حاد في عدد الإصابات ابتداء من شهر مارس/أذار، حيث احتلت أمريكا قائمة أعلى الإصابات خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتقفز من 188 ألف إصابة في نهاية مارس إلى 1،79 مليون إصابة في نهاية مايو/أيار. إليكم قائمة بالدول الخمس الأولى بأعلى حالات إصابة بفيروس كورونا حول العالم ابتداء من مارس حتى مايو.