منافسة مختلفة بين ترامب وبوتين وبولسونارو في مواجهة كورونا.. من الأسوأ؟

هبوط شعبية بوتين مع ارتفاع عدد إصابات كورونا في روسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأول من يوليو/تموز المقبل، للتصويت على تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036، وفقا لما ذكره في اجتماع مع الحكومة الإثنين.

وكان من المقرر أن يُجرى التصويت على هذه التعديلات أواخر إبريل/نيسان الجاري، لكن العملية تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكدت الجهات المسؤولة عن الصحة في روسيا أن إجراء الاستفتاء على التعديلات في الأول من يوليو/تموز سيكون آمنا تماما بالنسبة للمواطنين.

وتشمل حزمة التعديلات الدستورية التي يعتزم بوتين إجراءها "تصفير" عدد السنوات التي قضاها الرئيس في سدة الحكم وتعديلات أخرى تسمح له بالترشح لانتخابات 2024 و2030.