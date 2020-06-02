أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – شن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، الثلاثاء، هجوما على دونالد ترامب، معبرا عن أمله بأن يكون الأخير قد فتح الإنجيل وتعلم منه محبة الآخرين، وذلك بعد أن رفع ترامب الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين أمام كنيسة سان جورج الإثنين.

وقال بايدن في كلمة له الثلاثاء: "عندما يتم فض احتجاجات قرب بيت الشعب، البيت الأبيض، باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الضوئية كي يقوم الرئيس بالتقاط بعض الصور في واحدة من الكنائس التاريخية في البلاد، يمكن مسامحتنا إذا قلنا إن الرئيس مهتم بالقوة أكثر من المبدأ".

وأضاف المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية قائلا عن ترامب: "يهتم بخدمة مصالح قاعدته الشعبية أكثر من رعيته، وهذا الهدف من الرئاسة، واجب الرعاية تجاه الجميع وليس فقط تجاه من يصوت لنا".

وتابع بايدن قائلا: "رفع الرئيس الإنجيل في كنيسة سان جون أمس، آمل أن يكون قد فتحه مرة واحدة في يوم من الأيام، بدلا من التهديد به، إذا فتحه يوما كان ليتعلم شيئا، أن المطلوب منا أن نحب بعضنا مثلما نحب أنفسنا، وهذا عمل يتطلب جهدا كبيرا، ولكن لمصلحة أمريكا"، على حد تعبيره.