مقارنة بين عدد وفيات كورونا وعدد وفيات أمراض أخرى وكوارث طبيعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، تجاوز عدد الوفيات 375 ألف حالة بحسب إحصاءات جامعة جون هوبكنز الأمريكية وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ومع الاستمرار المتزايد في حالات الإصابة والوفاة بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة فقط 1.8 مليون حالة و 105 ألف حالة وفاة وهي الدولة الأعلى في عدد الإصابات والوفيات. فكيف نقارن هذا العدد بالمسببات الأخرى للوفاة حول العالم؟

إليكم في الرسم البياني أعلاه مقارنة ما بين عدد الوفيات الناجم عن فيروس كورونا وعدد الوفيات الناتج عن كوارث طبيعية وأمراض أخرى.