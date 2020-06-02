أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال 3 من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية لـCNN، إن كتيبة شرطة عسكرية عاملة، تتألف من حوالي 200 إلى 250 من العسكريين، في طريقها الآن إلى الانتشار في واشنطن، ويمكن أن تكون في العاصمة في وقت قريب الليلة.

ومن المتوقع أن توفر هذه القوات الأمن في واشنطن، لكنها لا تؤدي مهام تنفيذ القانون، مثل اعتقال واحتجاز المتظاهرين أو مثيري الشغب.

وقال اثنان من مسؤولي الدفاع إن كتيبة الشرطة العسكرية ستأتي من وحدة في فورنت براغ في ولاية كارولينا الشمالية.

وبسبب الوضع الفريد للعاصمة واشنطن، لا يتطلب النشر من الحكومة المحلية أن تأذن بالنشر الذي يمكن أن يقوم به المسؤولون الفيدراليون.

ولا يوجد ما يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب يستشهد بـ"قانون الانتفاضة"، وهو غير مطلوب، لأن القوات لن تقوم بإجراءات إنفاذ القانون.

ولم يرد البنتاغون بشكل فوري على طلب CNN التعليق.

وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع احتجاجات فجَرها مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد (46 عامًا)، على يد شرطي في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا.