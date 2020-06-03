وزير الدفاع الأمريكي يرفض وجهة نظر ترامب حول قمع المظاهرات عسكريا

من نيوزيلندا إلى البرازيل.. كيف تفاعل العالم مع موت جورج فلويد؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – خالف وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الأربعاء، وجهة نظر دونالد ترامب، وأكد عدم تأييده لاستخدام الجيش لقمع الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد على خلفية مقتل الشاب الأسود جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة.

ورأى إسبر أن اللجوء إلى خيار تدخل قوات الجيش في إنفاذ القانون هو الحل الأخير ما يخالف وجهة نظر ترامب الذي دعا إلى التدخل العسكري لفض الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: "خيار استخدام قوات الجيش في عملية إنفاذ القانون يجب أن يكون الأخير وذلك فقط عندما يكون الوضع طارئا وأليما".

وأضاف إسبر قائلا: "نحن لا نعيش مثل هذه الظروف في الوقت الراهن، لذلك لا أؤيد تنفيذ قانون التمرد"، حسبما ذكر في إيجاز صحفي عقده في مقر البنتاغون.

وهدد ترامب مرارا باللجوء إلى الخيار العسكري لقمع المظاهرات التي تشهدها ولايات أمريكية عدة وذلك عبر إنزال قوات الجيش إلى المدن للسيطرة على الوضع.