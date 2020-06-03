أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، مساء الثلاثاء، أن حوالي 1600 جندي قد انتقلوا إلى العاصمة واشنطن، لمساعدة السلطات المدنية إذا لزم الأمر.

وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان، إنه لم يتم نشر أي قوات عاملة نشطة في العاصمة حتى الآن، لكن "عناصر الخدمة الفعلية يتم وضعها في قواعد عسكرية في منطقة الكابيتول الوطنية".

وقال هوفمان إن القوات "في حالة تأهب قصوى، لكنها تظل خاضعة لسلطة الباب العاشر، ولا تشارك في دعم الجيش لعمليات السلطة المدنية".

وذكرت CNN في وقت سابق أنه تم نقل قوات من قاعدة فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية إلى نطاق العاصمة، مساء الاثنين.

وفي وقت سابق أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلا واسعًا في البلاد، بسبب تهديده باستدعاء الجيش حال عدم سيطرة الولايات على الوضع في الشوارع.

وتشهد مدن أمريكية احتجاجات متواصلة منذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطي ديريك شوفين في مينيابوليس، بعد وضعه ركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، ردد خلالها الضحية "لا أستطيع التنفس".

وفيما تصاعدت مطالبات بإصلاح وهيكلة الشرطة الأمريكية، انتشرت قوات من الحرس الوطني في عدد من الولايات الأمريكية، بينما رفض حكام ولايات أخرى نشرها.