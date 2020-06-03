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من أجل التقاط صورة لترامب.. هذا ما حدث لمتظاهرين أمام البيت الأبيض

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أرفق موقع تويتر الصور المُعدلة التي تجمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقائد النازية في ألمانيا، أدولف هتلر، بينما يحمل الاثنان الإنجيل.

وتُظهر الصور التي تداولها مغردون عبر الموقع ترامب وهتلر جنبا إلى جنب بينما يحملان الإنجيل، لكن صورة هتلر مُعدلة إذ لا يبدو في الصورة الأصلية التي نشرها موقع "Getty Images" وهو يحمل الإنجيل.

ووضع الموقع جملة "محتوى إعلامي مُعدل" على التغريدات التي تضمنت الصور المذكورة، وقالت المتحدثة باسم تويتر، كيتي روسبورو، إن الصور "مُيزت بناء على قانون المحتوى المُعدل والمصطنع".

وكان قد التقط ترامب صورة أمام كنيسة سان جورج في العاصمة الأمريكية واشنطن حاملا الإنجيل بعد أن سيطر على المنطقة إثر إخلاء المتظاهرين منها بالقوة.