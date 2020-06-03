فيديو وائل غنيم يشارك في مظاهرات أمريكا ونجيب ساويرس يعلق

من نيوزيلندا إلى البرازيل.. كيف تفاعل العالم مع موت جورج فلويد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر وائل غنيم، الناشط المصري الذي يعتبر أحد وجوه ثورة 25 يناير 2011 في مصر، مقطع فيديو لمشاركته في المظاهرات التي تشهدها مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة.

مقطع الفيديو نشره غنيم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ويظهر فيه داخل سيارته يصفق وسط تجمع لمحتجين، قائلا في تعليق: "مظاهرة امبارح جنب بيتنا في كاليفورنيا. حبيت أشارك في الثورة بمجهودي.."

رجل الأعمال المصري، الملياردير نجيب ساويرس علق على فيديو وائل غنيم ملقيا الضوء على الموسيقى التي تسمع في سيارته، حيث قال في تغريدة: "لا مجهود عظيم الصراحة والمزيكا أعظم.."

ويذكر أن العديد من المدن الأمريكية تشهد حركة احتجاجات متواصلة منذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطي ديريك شوفين في منطقة مينابولس، بعد وضعه ركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، ردد خلالها الضحية "لا أستطيع التنفس".

وفيما تصاعدت مطالبات بإصلاح وهيكلة الشرطة الأمريكية، انتشرت قوات من الحرس الوطني في عدد من الولايات الأمريكية، بينما رفض حكام ولايات أخرى نشرها.