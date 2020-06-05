أنغيلا ميركل: "العنصرية شيء فظيع".. ووفاة جورج فلويد "مُروعة"

هذا ما حدث لجورج فلويد قبل سقوطه أرضا؟.. وما التهم التي يواجهها الضباط الـ4؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أدانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في الولايات المتحدة، قائلة إنها "مروعة"، في مقابلة مع محطة ZDF الرسمية، الخميس.

وقالت ميركل، لـ ZDF: "مقتل جورج فلويد أمر مروع للغاية. العنصرية شيء فظيع".

واُتهم ضابط شرطة سابق بمدينة مينيابوليس، الذي ضغط بركبته في رقبة فلويد، بقتل من الدرجة الثانية، وتم اتهام الضباط الثلاثة الآخرين الذين شهدوا الواقعة أثناء مقتله، بالمساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية.

وأضافت ميركل أن "المجتمع في الولايات المتحدة مستقطب للغاية". وردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس ترامب لعب دورًا في استقطاب الولايات المتحدة، قالت المستشارة الألمانية: "أعتقد أن أسلوبه السياسي مثير للجدل".

إلا أنها شددت على أنها "عملت مع الرؤساء المنتخبين حول العالم، وبالطبع مع الرئيس الأمريكي، وآمل أن نتمكن من إحلال السلام في هذا البلد".

وعندما سُئلت عما إذا كانت تميل إلى إعادة النظر في قرارها بعدم الترشح لولاية خامسة، في ضوء جائحة فيروس كورونا، قالت ميركل لا، وأكدت أن ولايتها الحالية ستكون الأخيرة.