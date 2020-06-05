ترامب: اللصوص والمجرمون والفوضويون يريدون تدمير بلادنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا توجد مشكلة في تحليق طائرات هليكوبتر على مستويات منخفضة فوق العاصمة واشنطن، رُغم تحقيقات وزارة الدفاع والحرس الوطني في هذا الشأن.

وغرد ترامب عبر تويتر، ليل الخميس، أنه لا يعتبر تحليق طائرات هليكوبتر عسكرية فوق واشنطن، مساء الاثنين الماضي، مشكلة، على الرغم من التحقيق في تلك الإجراءات التي قام بها الحرس الوطني والتحقيق الذي طلبه وزير الدفاع، مارك إسبر.

وكتب ترامب: "المشكلة ليست في طيارو الهليكوبتر الموهوبون جداً الذين يرغبون في إنقاذ مدينتنا، المشكلة هي الحرق، اللصوص، المجرمون، والفوضويون، الذين يريدون تدميرها (وبلدنا)!".

وأفادت باربرا ستار من CNN أن مروحية الحرس الوطني التي شوهدت تحلق على ارتفاع منخفض فوق المتظاهرين في واشنطن، مساء الاثنين، كانت لها "مهمة معلنة" جزئياً "لردع" النشاط الإجرامي، بما في ذلك أعمال الشغب والنهب، حسب مسؤول بالبنتاغون على معرفة مباشرو بالأوامر الموجهة للطاقم.

ورفض المسؤول الكشف عن هويته لأن الحرس الوطني بواشنطن العاصمة يحقق الآن فيما إذا كانت التحليق قد أجري بشكل مناسب.

وقال المسؤول إنه من المفترض أيضًا أن تردع المروحية "التجمع غير القانوني"، وتوفير الإخلاء الطبي من الحشد إذا لزم الأمر، وتوفير المراقبة للقيادة والسيطرة على حماية القوة.

ويركز التحقيق على الكيفية التي أسفرت بها تلك الأوامر عن تحليق منخفض تسبب في ترهيب المدنيين.

وبدأ تحقيق الحرس الوطني بواشنطن، بعد أن تم تصوير المروحيات العسكرية، وهي تحلق ببطء على مستوى منخفض وتحوم فوق الحشود المتجمعة في شوارع المدينة، في محاولة واضحة لتفريق أولئك الذين خرجوا بعد حظر التجول في المدينة، احتجاجًا على وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد.

وقال الحرس الوطني إن التحقيق يهدف إلى التأكد من أن جميع المروحيات المشاركة في جولات يوم الاثنين "امتثلت للإجراءات المعمول بها وأنظمة السلامة".