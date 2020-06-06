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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت لقطات مصورة لحظة رمي الحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف) على مبنى السفارة الأمريكي، في العاصمة المكسيكية نيو مكسيكو، الجمعة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن محتجين على وحشية الشرطة قاموا برشق مبنى السفارة الأمريكية ومنشآت مجاورة بالحجارة والمولوتوف، تضامنا مع وفاة الأمريكي من أصول إفريقي جورج فلويد.

كما حاول المحتجون الوصول إلى مبان حكومية قبل أن تعرقل قوات مكافحة الشغب تقدمهم.

وفي وقت سابق، شارك مكسيكيون في وقفة احتجاجية في محيط السفارة الأمريكية في مكسيكو سيتي، فيما وضع آخرون الورود على أسوارها.

ويواجه ضابط شرطة مينابوليس السابق ديريك شوفين اتهامات بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية، بعدما تسبب في قتل جورج فلويد، الذين مقيد اليدين عندما ضغط شوفين بركبته على رقبته لأكثر من 8 دقائق، بينما كان الضحية يتوسل بأنه لا يستطيع التنفس.

واجتاحت مظاهرات الولايات المتحدة ومناطق متفرقة من العالم، احتجاجًا على وفاة فلويد والعنصرية ضد السود.