ترامب يأمر بانسحاب الحرس الوطني من واشنطن: جاهزون للعودة عند الحاجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، بسحب قوات الحرس الوطني من العاصمة، واشنطن، بعد أن أصبح الوضع "تحت السيطرة" إثر الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة على خلفية مقتل الشاب الأسود، جورج فلويد، على يد أحد أفراد الشرطة في ولاية مينيسوتا.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أمرت الحرس الوطني للتو بالبدء بعملية الانسحاب من العاصمة واشنطن بعد أن أصبح الوضع تحت السيطرة بشكل تام".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدته قائلا: "سيعودون إلى منازلهم لكن باستطاعتهم العودة على وجه السرعة، إذا استدعت الحاجة، لقد ظهر عدد محتجين أقل بكثير من المتوقع الليلة الماضية"، على حد تعبيره.

وكانت قد اجتاحت مظاهرات حاشدة ولايات ومدنا أمريكية عدة خلال الأيام الماضية بعد مقتل فلويد على يد أحد رجال الشرطة إثر خنقه بركبته في مدينة مينيابوليس في مينيسوتا.

وطلب ترامب من عُمد الولايات الأمريكية استخدام القوة القصوى لقمع المظاهرات حتى لو تطلب الأمر إنزال الجيش إلى الطرقات للتعامل مع المحتجين وهو ما رفضه المسؤولون الأمريكيون ومنهم وزير الدفاع، مارك إسبر.