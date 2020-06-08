هونغ كونغ (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدثة باسمها هوا تشونينغ، إن الحقوق المتساوية للأقليات في الولايات المتحدة، "ما زالت بعيدة المنال"، كما وصفت تعليقات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول استغلال السلطات الصينية لقضية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، بـ"الأكاذيب".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، الاثنين، أن بومبيو "مازال يروي الأكاذيب ويسترم في تشويه سمعة الآخرين"، بحسب وصفها.

وتابعت هوا تشونينغ، أن "المجتمع الأمريكي لا يزال يعاني من التمييز المنهجي، فهذه ليست دعاية خارجية، ولكنها حالة طبيعية في الولايات المتحدة استدعاها الكثير من الناس".

واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، الساسة الأمريكيين، بمحاولة إلقاء اللوم على بلادها، واصفة ذلك بأنه "أمر غير أخلاقي وغير مفيد".

تأتي تعليقات الخارجية الصينية، بعد أن أصدر وزير الخارجية بومبيو، بيانا، السبت الماضي، يتهم فيه الصين باستغلال "الموت المأساوي لجورج فلويد"، لـ"تبرير إنكارها الاستبدادي لكرامة الإنسان الأساسية"، وأضاف بيان بومبيو أن جهود الدعاية الصينية "يجب أن ينظر إليها على أنها احتيالية".