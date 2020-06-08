نظرة على إحصاءات تقارن العدالة الجنائية في أمريكا مع الدول المتقدمة

خرج العديد من المتظاهرين في شتى المدن الأمريكية طلباً بالعدالة لمقتل الشاب ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد وسعياً لإنهاء سلسلة عمليات قتل السود على أيدي الشرطة الأمريكيين. وقد امتدت الاحتجاجات عبر الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم، حيث تسابق النشطاء إلى شوارع العديد من العواصم تضماناً مع المظاهرات.

جورج فلويد هو مثال واحد على العديد من الأمريكيين الذين يقتلهم ضباط الشرطة كل عام، ولكن من النادر ظهور هذه الحوادث في الدول المتقدمة. تظهر الإحصائيات أن الشرطة في الولايات المتحدة عادة ما تطلق النار على الأشخاص وتعتقلهم وتسجنهم أكثر من الدول المتقدمة.

كل دولة ظاهرة أدناه إما ترافق الولايات المتحدة في مجموعة من الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم، أو تصنف بالمثل في مؤشرات الثروة العالمية والحرية والديمقراطية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالشرطة والعدالة الجنائية، فإن الولايات المتحدة قد لا تتبع بالضرورة نفس المعايير. إليكم بعض الإحصاءات التي تقارن الولايات المتحدة والدول الأخرى من هذه الناحية.