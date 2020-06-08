جورج فلويد.. مجلس مدينة مينيابوليس يعلن عزمه إلغاء و"تفكيك" قسم الشرطة

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن تسعة أعضاء في مجلس مدينة مينيابوليس الأمريكية، الأحد، اعتزامهم إلغاء نفقات قسم شرطة المدينة وتفكيكه، بعد قتل ضابط شرطة أبيض للأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد.

وقالت رئيسة مجلس المدينة، ليزا بيندر، لـCNN: "نحن ملتزمون بتفكيك الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس، وأن نعيد بناء مجتمعنا نموذجًا جديدًا للسلامة العامة يحافظ بالفعل على أمان مجتمعنا".

وأضافت بيندر أنه مع وجود تسعة أصوات (لصالح قرار تفكيك قسم الشرطة) سيكون لمجلس المدينة أغلبية فائقة ضد الفيتو من أعضاء المجلس الـ 13.

وتابعت رئيسة مجلس مدينة مينابوليس أن تعهد يوم الأحد كان بمثابة إقرار بأن النظام الحالي لا يعمل.

وأضافت ليزا بيندر: "(نحتاج) للاستماع، خاصة لقادتنا السود، لمجتمعاتنا الملونة، الذين لا تعمل الشرطة من أجلهم، ولجعل الحلول تكمن في مجتمعنا".

وعند سؤالها تفاصيل عملية التفكيك، قالت بيندر لـ CNN إنها تتطلع إلى تحويل تمويل الشرطة نحو الاستراتيجيات المجتمعية وأن مجلس المدينة سيناقش كيفية استبدال قسم الشرطة الحالي.

وأضافت بيندر "أن فكرة عدم وجود إدارة شرطة بالتأكيد ليست على المدى القصير".

وقالت بيندر إنها وأعضاء المجلس الآخرين حللوا طبيعة مكالمات رقم الطوارىء 911، ووجدت أن معظمها كان لخدمات الصحة العقلية والصحة وخدمات الإطفاء.

وأعلن أعضاء مجلس مينابوليس التسعة هذا في تجمع حاشد في المدينة.

ونمت الدعوات من قبل البعض لإلغاء أو إلغاء إدارات الشرطة بشكل مباشر في أعقاب وفاة فلويد والاحتجاجات على مستوى البلاد ضد وحشية الشرطة.

وكان أعضاء مجلس المدينة قد ذكروا من قبل أنهم سيتخذون خطوات لتفكيك قسم الشرطة، بما في ذلك بيندر، التي غردت في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نعم. سنقوم بتفكيك قسم شرطة مينيابوليس واستبداله بنموذج جديد تحويلي للسلامة العامة".