دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية الأسبق، كولن باول، بعد إعلانه اعتزامه التصويت لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبل.

وكتب ترامب، عبر حسابه في تويتر، الأحد، "كولن باول، متغطرس حقيقي كان مسؤولا بدرجة كبيرة عن إدخالنا في حروب الشرق الأوسط الكارثية، أعلن لتوه أنه سيصوت لمتغطرس آخر، جو بايدن النعسان".

وأضاف: "ألم يقل باول إن العراق قد امتلك أسلحة دمار شامل؟ العراق لم يمتلكها، لكننا ذهبنا إلى الحرب".

كان الجمهوري كولن باول، الذي عمل وزيرًا للخارجية الأمريكية إبان حرب العراق وقت حكم الرئيس جورج دبليو بوش، قال لمذيع CNN جاك تابر، إنه يعتقد أن ترامب لم يكن رئيسًا فعلا، وابتعد عن الدستور، بعد سماحه بمواجهة المحتجين ضده بالقوة.

وأضاف باول أن ترامب "يكذب طوال الوقت"، لافتا أنه "قريب" من بايدن ويخطط لدعمه في الانتخابات الرئاسية.

ومضى باول قائلا إن الرئيس الأمريكي يهين كل من تجرأ على الكلام ضده، وهو ما رآه "خطر على ديمقراطيتنا، وخطير على بلدنا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يصوت فيها لمرشح من الحزب الديمقراطي لأعلى منصب في البلاد، فسبق أن دعم وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، عندما واجهت ترامب في رئاسيات 2016.