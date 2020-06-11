أول متحولة جنسيا بمنصب رسمي بغرب فيرجينيا.. روزماري كيتشم تعلق لـCNN

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—فازت روزماري كيتشم، البالغة من العمر 26 عاما بمقعد في المجلس البلدي في ولاية غرب فيرجينيا بأمريكا، لتصبح بذلك أول متحولة جنسيا تكسب منصبا رسميا في الولاية.

كيتشم عقبت في بيان لـCNN على فوزها بمقعد بمجلس مدينة وويلنغ: "أنا ممتنة كثيرة لنيلي فرصة تمثيل مدينتي، آمل أن تساعد هذه الانتخابات بدفع غرب فيرجينيا لمعانقة قوة الثقافة والتنوع والتمثيل السياسي بصورة كاملة".

وتابعت قائلة: "ترشحت للمنصب لأنني مؤمنة بأن وظيفة المسؤول المنتخب هي عكس قيم مجتمعه ولهذا السبب أنا متحمسة لهذا المنصب"، مشيرة إلى عملها في مجال الدفع بمشاريع تكاليف السكن المقدور عليها وقضايا إدمان المخدرات.

ويذكر أن كيتشم بهذا الفوز تصبح واحدة من بين 27 شخص متحول جنسيا بمناصب رسمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لـ"فيكتوري فاند" المعنية بشؤون المثليين والمتحولين جنسيا، والتي رحبت بتغريدة على فوز كيتشم.