حملة ترامب الانتخابية تطالب CNN بالاعتذار عن استطلاع.. إليكم رد شبكتنا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تطالب حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شبكة CNN بسحب والاعتذار عن استطلاع أظهره متخلفا بصورة كبيرة وراء منافسه المتوقع عن الحزب الديمقراطي، جون بايدن.

المطالب التي أتت على شكل رسالة موجهة إلى رئيس شبكة CNN، جيف زكر، احتوت على الكثير من المزاعم غير الصحيحة والمضللة، وتم رفضها على الفور. وعقب مات دورنيك، المتحدث باسم CNN قائلا: "نقف خلف استطلاعنا".

ديفيد فيجيلانت، نائب الرئيس التنفيذي لـCNN والمستشار العام، قال لحملة ترامب أن "مزاعمها ومطالبها رفضت بأكملها".

الاستطلاع الذي أعدته شركة SSRS المستقلة للأبحاث ونشر الاثنين، يظهر تخلف ترامب بـ14 نقطة وبنسبة 55% مقابل 41% من أصوات الناخبين المسجلين عن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، ووجدت أيضا أن نسبة تأييد ترامب تبلغ 38% وهي أسوأ نسبة منذ يناير/ كانون الثاني 2019.

ويذكر أن ترامب بعد نشر CNN لنتائج الاستطلاع، غرد قائلة إنه وظّف McLaughlin & Associates لتحليل استطلاع شبكتنا "التي شعرت بأنها مزيفة استنادا للحماس الهائل الذي نتلقاه" على حد تعبيره، في حين تقف المجموعة التي وظفها ترامب كإحدى أقل شركات الاستطلاع درجة دقة في هذا المجال.