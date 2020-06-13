أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أوكلت كوريا الشمالية إلى جيشها اتخاذ خطوات انتقامية من جارتها الجنوبية، وفقا لما قالته شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إنها وجهت الجهات المعنية بالشأن الكوري الجنوبي باتخاذ خطوات حاسمة "بالقوة التي منحها القائد الأعلى"، وأشارت إلى أن الخطوة القادمة تجاه سيول ستوكل لرئيس هيئة أركان الجيش الكوري الشمالي.

ولوحت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إلى أن كوريا الجنوبية ستشهد انهيار مكتب الاتصال المشترك بين البلدين، وأضافت: "أعتقد أنه الوقت المناسب لقطع العلاقات بثقة مع السلطات الكورية الجنوبية"، على حد قوله.

وكانت قد أصدرت كيم تحذيرا عبر الوكالة الرسمية، بان بلادها ستُلغي الاتفاقية العسكرية المشتركة الموقعة عام 2018 مع كوريا الجنوبية، في حال لم تكف الأخيرة عن دعم توزيع المنشقين الكوريين الشماليين لمناشير تحمل "معلومات مضللة".

وقطعت بيونغ يانغ خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية، الثلاثاء، رغم أن الأخيرة كانت قد قدمت شكوى بحق مجموعتين من المنشقين الذين يطلقون المناشير نحو بيونغ يانغ الخميس.