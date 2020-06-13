دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذرت سفارة المملكة العربية السعودية بأمريكا، الجمعة، مما وصفته "نشاطا مشبوها" حول حسابات معينة لبريدها إلكتروني، داعيا إلى المؤسسات الإعلامية التي تستلم رسالة من مسؤولين ببعثة المملكة التأكد من صحتها.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة السعودية على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: " تود سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن تنبيه جميع المؤسسات الإخبارية حول نشاط مشبوه يتعلق ببعض حسابات البريد الإلكتروني للسفارة".

وتابعت السفارة قائلة: "نطلب من المؤسسات الإخبارية التي تلقت رسائل بريد إلكتروني من مسؤولين بالسفارة خلال الأيام الأخيرة التحقق من صحة هذه المراسلات قبل نشر أي معلومات أو بيانات مزعومة منسوبة للسفارة.." لافتة إلى أنها "نتخذ خطوات لتصحيح الوضع".

وتواصلت CNN بالعربية مع سفارة المملكة للحصول على معلومات وتفاصيل أكثر حول طبيعة هذه المراسلات أو المسؤولين المقصودين ممن تعرضت حساباتهم لنشاط مشبوه.