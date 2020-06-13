بعد "لماذا يجب أن أحزن على جورج فلويد؟".. مؤسس كروسفيت يستقيل من منصبه

أوباما عن احتجاجات جورج فلويد: نتيجة لعقود من المعاملة غير المتكافئة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – علقت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية، السبت، لافتة تحمل جملة "حياة السود مهمة" وهو الشعار الذي رفعه المتظاهرون في أمريكا وانتشر حول العالم بعد مقتل الشاب الأسود جورج فلويد تحت ركبة شرطي في ولاية مينيسوتا الأمريكية أواخر مايو/أيار الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة عبر موقع تويتر تغريدة تضمنت صورة للافتة التي عُلقت على مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول.

وقالت السفارة في تغريدتها: "تقف السفارة متضامنة مع حزن الأمريكيين واحتجاجاتهم السلمية للمطالبة بالتغيير الإيجابي"، على حد تعبيرها.

وأضافت بعثة واشنطن لدى سيول في تغريدتها: "لافتتنا (حياة السود مهمة) تُظهر دعمنا للمحاربة ضد الظلم العرقي ووحشية الشرطة في الوقت الذي نسعى فيه لنكون مجتمعا أكثر عدلا واستيعابا للجميع".

وحاولت CNN التواصل مع السفارة الأمريكية لدى سيؤول ووزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن للحصول على تعليق لكنها لم تتلق ردا بعد.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهمت حركة مناهضة للفاشية بتنظيم بعض المظاهرات ووصف ترامب نفسه بعض المحتجين بـ"المخربين" وطالب باستخدام الجيش لقمعهم، بعد أن جابت الاحتجاجات الحاشدة أجزاء عدة من البلاد.