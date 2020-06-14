استقالة قائد شرطة أتلانتا بعد مقتل أمريكي أسود برصاص ضابط

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت عمدة أتلانتا الأمريكية، كيشا لانس بوتومز، إن رئيسة شرطة المدينة، إريكا شيلدز، عرضت التنحي عن منصبها، بعد مقتل أمريكي من أصل إفريقي على برصاص ضابط شرطة.

وأضافت "بوتومز" أن هذا كان قرار "شيلدز"، وستبقى مع سلطات المدينة في دور غير محدد.

في حين سيصبح رودني بريانت رئيسًا لشرطة أتلانتا بشكل مؤقت.

وقالت عمدة أتلانتا إنها تطالب بإستدعاء الضابط المتورط في إطلاق النار الليلة الماضية على مطعم وينديز في أتلانتا.

وفي وقت سابق، كشف مكتب التحقيقات في ولاية جورجيا أن فيديو المراقبة يُظهر على ما يبدو رجلًا يشير إلى ضابط شرطة في أتلانتا قبل أن يطلق الضابط النار عليه في ساحة انتظار سيارات.

وحدد مكتب التحقيقات الضحية بأن اسمه رايشارد بروكس، الأمريكي من أصل أفريقي 27 عامًا.

وقال مكتب التحقيقات إن بروكس نُقل إلى المستشفى حيث توفي.

وأشار مكتب التحقيقات إلى أن فيديو المراقبة للحادث سيتم نشره للجمهور يوم السبت، لافتا أنه يعمل على تحسين الفيديو رقميًا.

وقبل بضعة أسابيع أثارت وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض في مدينة مينابوليس، موجة من الاحتجاجات في داخل الولايات المتحدة وخارجها.